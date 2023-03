“Basta morti in mare”, ma lo striscione costa caro: stangata dal Giudice Sportivo

StrettoWeb

L’iniziativa è stata coraggiosa, ma è costata cara. Il riferimento è allo striscione della squadra dilettantistica di Terza Categoria bergamasca Athletic Brighela, che domenica – in occasione del match in casa del River Negrone – è scesa in campo con uno striscione per denunciare le morti in mare, alla luce della tragica vicenda di Cutro. “Cimitero Mediterraneo: basta morti in mare”, è la scritta presente nello striscione che i calciatori hanno tenuto in mano prima del fischio d’inizio della sfida.

L’iniziativa però, come detto, è costata cara, molto cara. Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto una stangata alla compagine. Multa salata di 550 euro (tanto per una squadra di Terza Categoria) e squalifica fino ad aprile per capitano e allenatore. Motivo? Lo striscione non era stato autorizzato dall’arbitro. “Dagli atti ufficiali di gara supportati dal supplemento di rapporto è emerso che, prima dell’incontro, il capitano della società Asd Athletic Brighela, Pietro Rota, chiedeva al direttore di gara di essere autorizzato a introdurre ed esporre sul terreno di gioco uno striscione, a detta dello stesso non a contenuto politico. Di contro, l’ufficiale di gara non autorizzava la richiesta”, è quanto si legge nel comunicato.

“Dopo aver regolarmente fatto ingresso in campo – si legge ancora – al capitano dell’Asd Athletic Brighela veniva consegnato il predetto striscione dai tesserati posizionatisi sulla propria panchina, non individuati a referto dall’arbitro. Lo striscione, a quel punto, veniva esposto al pubblico per una ventina di secondi da tutti i calciatori della citata società, ma non da quelli del Asd River Negrone, disattendendo così le indicazioni dell’ufficiale di gara”.