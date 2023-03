Strappati i manifesti della Settimana Santa a Caulonia: lo sfogo del parroco sui social

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un atto vandalico ha colpito la comunità di Caulonia, nella Locride. La Pasqua è alle porte e fervono i preparativi per la Settimana Santa: i devoti si preparano agli appuntamenti previsti con eventi e processioni, elencati nei manifesti che sono stati affissi per il paese. A qualcuno però, la cosa non è andata giù: alcuni individui, ancora non identificati, hanno strappato la locandina della Settimana Santa, provocando sdegno nei fedeli. Il parroco del paese, don Antonio Magnoli, ha condannato il gesto attraverso un lungo sfogo sui social.

Sulla pagina facebook del prete si legge infatti, con toni accesi: “ora che lo hai strappato a chi pensi di aver fatto un torto? A me, alla comunità, non solo a te”. E continua: “gentaglia che non vuole il bene del suo paese, ma la distruzione. Accanto c’era il manifesto del circo, quello lo hai lasciato perché è lì il tuo posto”. In seguito il parroco ha anche ringraziato per i messaggi di solidarietà che ha ricevuto: “voglio esprimere il mio grazie al Vescovo, ai confratelli sacerdoti e a tutta la comunità di Caulonia”. Infine, un richiamo all’Amministrazione che non avrebbe espresso alcun segno di vicinanza ai devoti o di condanna per i vandali.