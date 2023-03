Strage Cutro, recuperato un altro corpo: le vittime sono 89

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Aumenta il numero delle vittime della tragedia di Steccato di Cutro avvenuta lo scorso 26 febbraio. Nella mattinata odierna, fra Steccato e Praialonga, è stato recuperato il cadavere di una donna. Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato consegnato alla polizia scientifica ed al medico legale. Salgono così a 89 le vittime del naufragio.

Nella giornata di sabato 25 marzo, alle ore 15:00, in piazzale Africa a Steccato di Cutro, il comune inaugurerà un monumento commemorativo per le vittime del naufragio del 26 febbraio scorso. A seguire, nella chiesa Ss Annunziata, si terrà un concerto solenne in onore delle vittime diretto dal maestro Alberto Veronesi con l’Orchestra sinfonica della Calabria.