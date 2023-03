Strage di Cutro: il punto della Prefettura di Crotone

StrettoWeb

Alle ore 10.00 si è riunito il Centro Coordinamento ricerche per un aggiornamento dei lavori. Il numero dei migranti deceduti risulta allo stato di 88; tutti i superstiti ricoverati precedentemente sono stati dimessi. Il dispositivo delle attività di ricerca, sempre coordinato dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, prosegue ad oltranza, sia in orari diurni e sia orari notturni con gli stessi mezzi già impiegati ed implementati, nonché con uomini e mezzi di presidio a terra della Guardia Costiera, con il supporto della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale.

Prosegue inalterato a cura della Questura l’assetto di vigilanza presso il “Palamilone” ove sono custodite ancora n.12 salme. Di esse 5 risultano non identificate; n.1 non è stata reclamata da alcuno; per n.2 sono in via di completamento le procedure di affidamento per l’espatrio in Iran; per ulteriori 2 quelle in Afghanistan; per n.1 in Pakistan e per n. 1 in Palestina.