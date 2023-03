Strage di Cutro, Piantedosi al Senato: “vi spiego quanto successo”

StrettoWeb

E’ iniziata al Senato l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla tragedia di Cutro e la strage dei migranti, dopo la seduta di questa mattina alla Camera dei Deputati. ‘‘Per la doverosa ricostruzione dei fatti, che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo, pertanto, con fiducia e rispetto l’esito degli accertamenti giudiziari’‘, ha esordito così il ministro dell’interno.

“E’ essenziale chiarire che l’attivazione dell’intero sistema Sar non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c’è tale segnalazione, si attiva il dispositivo Sar. Laddove, invece, non venga segnalato un distress, l’evento operativo è gestito come un intervento di polizia, anche in ragione di quanto prima osservato circa la capacità di soccorso delle nostre unità navali. È esattamente quanto avvenuto nel caso in questione”, rimarca Piantedosi.