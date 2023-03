Cosenza: lavori sulla SS18, limitazioni al traffico ad Acquappesa | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza della strada statale 18 Tirrena Inferiore nel tratto che nel mese di dicembre è stato interessato da uno smottamento lungo il costone roccioso, si rendono necessarie delle limitazioni al transito nel territorio comunale di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, a partire da domani e fino al 10 marzo 2023, sarà in vigore la chiusura del tratto dal km 300,400 al km 300,560, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00. Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre i mezzi pesanti sono indirizzati verso A2, SS283 e SS107.