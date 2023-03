Lo Stabat Mater di Pergolesi alla Chiesa del Santissimo Rosario di Taurianova

StrettoWeb

Secondo appuntamento musicale a Taurianova promosso congiuntamente da MA Calabria e Associazione Musica Insieme con al collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Taurianova domenica 5 marzo 2023 alle ore 19,00 presso la Chiesa del Santissimo Rosario.

Protagonista della serata l’Orchestra da Camera Musica Insieme diretta da Ferruccio Messinese con la partecipazione del soprano Giulia Pollice e del contralto Marta Erminia Floro che presenteranno uno dei capolavori assoluti del repertorio sacro: lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. La celebre composizione sarà preceduta da due corali di Johann Sebastian Bach.

L’evento concertistico si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’Orchestra da Camera Musica Insieme – Ensemble nato all’interno di MUSICA INSIEME di Gioia svolge da anni una importante attività che l’ha portata ad esibirsi per le principali associazione concertistiche calabresi. Il gruppo è espressione di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana e nasce dalla forte volontà del suo direttore artistico Caterina Genovese di creare sul territorio una struttura produttiva a disposizione dei giovani musicisti e della comunità. Direttore musicale dell’Orchestra è il M° Ferruccio Messinese che ha compiuto numerosi percorsi accademici (previgente e nuovo ordinamento) ed è stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali in qualità di direttore e compositore. Ha tenuto corsi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003 – 170/2016) inerenti gli ambiti della direzione, della composizione e del jazz ed ha insegnato presso i Conservatori di Rovigo e di Vibo Valentia. Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Giulia Pollice, dopo aver conseguito con lode i tioli accademici in canto lirico, ha iniziato l’attività concertistica distinguendosi per l’originalità e la cura nella scelta dei programmi esibendosi anche come solista con orchestra. Grazie alla sua passione per il teatro, coltivata durante gli anni del liceo, ha partecipato a due edizioni del Concorso Nazionale Gerione tenuto a Campagna (SA) e, con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare ha ottenuto il primo premio. Ha realizzato nel 2018 con la regia di Ricky Tognazzi una figurazione speciale nella fiction La vita promessa per Rai 1 e nel 2019 nella fiction L’amore strappato per Mediaset. E’ stata voce recitante negli spettacoli Le incredibili avventure di Mister Fogg, L’altro Mozart con l’Ensemble dell’orchestra “La Grecia”.

Il Mezzosoprano Marta Erminia Floro, diplomata in Pianoforte e in Canto presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte con il Massimo dei Voti e la Lode presso il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza sotto la guida del M° Antonella Barbarossa. Oltre all’attività di pianista unisce quella di cantante. Si è esibita in diversi concerti Gala e ha partecipato a diverse produzioni dello Stabat Mater di Pergolesi. Ha svolto un’intensa attività concertistica con il Coro Stabile ed il Coro Lirico del Conservatorio di Alta Formazione Artistica e Musicale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e con diverse formazioni corali, orchestrali e bandistiche. Da tempo svolge attività concertistica nel duplice ruolo di cantante e pianista.

