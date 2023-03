SS106 Taranto-Reggio Calabria, presto a gara due lotti strategici: “importanti passi avanti”

StrettoWeb

“Procede serrato l’iter per riqualificare e modernizzare la strada statale 106 jonica“. Lo dichiara l’europarlamentare Lega Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti UE.

“Nelle ultime ore sono stati compiuti importanti passi in avanti. Ben due i progetti di fattibilità tecnico – economica finalizzati e consegnati da Anas ai Ministeri competenti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tempo qualche settimana e potranno essere messi a gara. Si tratta, in particolare, dei lotti Crotone – Catanzaro e Sibari – Rossano che corrono sull’asse principale e che cuberanno un investimento di quasi 3 miliardi di euro”.

“Nel frattempo mi giungono rassicurazioni sull’avanzamento dell’attività amministrativa e progettuale anche per quanto concerne gli ulteriori lotti dell’arteria nonché sulle istanze dei territori, che sono all’attenzione di Anas. Ringrazio, pertanto, il commissario straordinario Massimo Simonini per l’importante lavoro che si sta portando avanti per modernizzare un’infrastruttura strategica per le connessioni e lo sviluppo della Calabria e di tutta la parte di Sud che per essa passa. Come Lega siamo impegnati a potenziare i collegamenti nel meridione, consapevoli della loro crucialità. Decisivo ed evidente, da questo punto di vista, è il cambio di marcia impresso al Mit dal vicepremier Matteo Salvini che porterà presto questa porzione di Paese ad essere più moderna, più sicura, meno isolata e interconnessa. Infrastrutture significano crescita” conclude Casanova.