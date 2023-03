Mourinho in panchina contro la Juve nonostante la squalifica: ecco perchè

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Josè Mourinho resta ancora squalificato per 2 giornate dopo il diverbio avuto con il quarto uomo Marco Serra durante Cremonese-Roma, ma sarà regolarmente in panchina nella gara di domenica sera contro la Juventus. Sembra un controsenso, ma è tutto vero. A dicderlo è stata la Corte federale d’appello che ha optato per la sospensione della squalifica.

Alla luce degli elementi raccolti in seguito al ricorso d’urgenza presentato ieri dalla Roma, emergono fatti che connotano una reazione da parte di Mourinho a una “provocazione”: è stato deciso, dunque, che serve più tempo per valutare il caso. Probabile il dimezzamento della squalifica: l’allenatore portoghese sarà regolarmente in panchina contro la Juventus e, in caso di squalifica dimezzata, sconterà la gara di stop contro il Sassuolo.