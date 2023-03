Sportello ImprendiReggioCalabria, il punto di riferimento per i giovani imprenditori

StrettoWeb

Si svolgerà venerdì 10 Marzo alle ore 15.45, l’evento di presentazione dello sportello “ImprendiReggioCalabria”, organizzato dai Giovani Imprenditori e dalla Sezione Terziario Innovativo e ICT di Confindustria Reggio Calabria insieme al DIGIES, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di RC.

L’evento, che si terrà presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria, sarà l’occasione per presentare le attività svolte dallo Sportello ImprendiReggioCalabria che, dal 2013, costituisce un punto di riferimento altamente qualificato, per i giovani imprenditori che desiderano creare una nuova impresa e al tempo stesso ricevere indicazioni utili in merito alla propria idea.