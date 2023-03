Sospeso da scuola per una presunta relazione con un’alunna: docente si suicida al Cimitero

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Era stato sospeso dall’incarico per le voci su una presunta relazione con una sua alunna, per questo si è tolto la vita, suicidandosi al Cimitero del paese. La vittima è un uomo di 50 anni della Provincia di Bologna che ieri, dopo aver ricevuto la notizia della sospensione cautelare dalla scuola, si è tolto la vita. A riportarlo è il Corriere di Bologna.

La sospensione è arrivata dopo le indagini della Procura di un’altra città emiliana, ma la vicenda era ancora tutta da chiarire. Una serie di voci e segnalazioni avevano fatto muovere gli inquirenti, costretti ad avvertire la scuola per poter proseguire senza intoppi nelle indagini. L’istituto non ha fatto altro che rispettare la prassi, sospendendo il docente a causa dell’inchiesta in corso, ma il Professore – definito come una persona fragile e senza macchie nella sua carriera – ha deciso di farla finita.

Foto di repertorio