Sorteggio Europa League: quarti tosti per la Juventus, la Roma sorride

Tre squadre in Champions League e due in Europa League. Una stagione importante per le italiane impegnate nelle coppe europee. Juventus e Roma tengono alto il tricolore nella seconda competizione internazionale: i bianconeri si sono qualificati ai quarti superando il Friburgo, i giallorossi battendo la Real Sociedad. Oggi a Nyon il sorteggio dei quarti di finale del torneo.

Le squadre ai quarti di Europa League

Dai quarti nessun vincolo o limitazione di sorta, possibili incroci fra squadre della stessa nazione. Livello alto per tutte le squadre presenti ai quarti di finale, a parte la sorpresa Royale Union. Manchester United e Sporting Lisbona le più ostiche, Siviglia, Leverkusen e Feyenoord da non sottovalutare ma alla portata delle italiane.

Royale Union (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Roma (Italia)

Siviglia (Spagna)

Juventus (Italia)

Manchester United (Inghilterra)

Feyenoord (Olanda)

Tabellone Europa League

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting

Bayer Leverkusen-Royale Union

Feyenoord-Roma

La semifinale si giocherà fra la vincente di Manchester United-Siviglia e Juventus-Sporting da una parte, dall’altra fra la vincente di Bayer Leverkusen-Royale Union e Feyenoord-Roma. Le due italiane potranno incontrarsi solo in finale.

Tabellone Conference League

Sorteggiati anche gli accoppiamenti di Conference League. Dopo l’eliminazione della Lazio, resta solo una squadra a rappresentare l’Italia, la Fiorentina.

Lech Poznan-Fiorentina

Basilea-Nizza

Gent-West Ham

Anderlecht-AZ Alkmaar