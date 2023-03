Sorteggio Champions League: derby ai quarti, un’italiana può arrivare in finale!

StrettoWeb

Tre squadre italiane ai quarti di finale di Champions League, un dolce ritorno, sembra passata un’eternità dall’ultima volta. Era la stagione 2005-2006, c’erano Milan, Inter e Juventus. Questa volta, fra le migliori otto del torneo, insieme alle milanesi c’è anche il Napoli, probabilmente la più quotata per sognare di andare in fondo alla competizione. Ma le altre due non vanno sottovalutate: l’Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions, il Milan è la squadra italiana con maggior tradizione europea

Le squadre qualificate ai quarti di finale

Dai quarti nessun vincolo o limitazione di sorta, possibili incroci fra squadre della stessa nazione. Nel pool delle avversarie probabilmente il Benfica è la meno forte, il Chelsea non sta passando un periodo di grande forma, ma ha una rosa pazzesca, mentre Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco sono le principali candidate al successo finale.

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (SPA)

Il sorteggio dei quarti di finale

Le gare di andata dei quarti sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, il ritorno si disputerà il 18 e 19 aprile. Le semifinali invece il 9/10 maggio e il 16/17 maggio, la finale il 10 giugno.

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Monaco

Milan-Napoli

Le semifinali si giocheranno fra la vincente di Real-Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco da una parte, mentre dall’altra fra la vincente di Inter-Benfica e Milan-Napoli. Questo vuol dire che, salvo un exploit del Benfica, ci sono grandi probabilità di vedere un’italiana in finale di Champions League!