Soccorso alpino in Calabria, al via il corso per tecnici in pista

Si è svolto, dal 3 al 5 marzo 2023, presso gli impianti di risalita di Lorica, frazione del comune Casali del Manco (CS) nel Parco Nazionale della Sila, il primo modulo del corso per l’ottenimento della qualifica che abiliterà “Tecnici di Soccorso in Pista” come disposto dal decreto legge 14 agosto 2020 n° 104 legge di conversione n° 126 del 13/10/2020.

L’addestramento, svolto alla presenza di un istruttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino (SNaTe) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ha riguardato il profilo tecnico del soccorso in pista e il trasporto dell’infortunato per mezzo della barella.

Il corso, che ha visto impegnati 8 tecnici appartenenti al Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e 2 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia, è stato particolarmente impegnativo vista la peculiarità dell’attività che i tecnici andranno a svolgere sulle piste da sci a servizio degli sciatori.

Prossimo appuntamento sarà il secondo modulo che riguarderà il profilo sanitario e che sarà svolto alla presenza di Istruttori della Scuola Nazionale Medica Alpina (SNaMed) del CNSAS.

Doverosi ringraziamenti vanno all’Ente Parco Nazionale della Sila, ai Dirigenti delle Ferrovie della Calabria Srl per aver dimostrato, in modo concreto, di avere a cuore l’attività del Soccorso Alpino e, in particolare, al direttore di pista e agli addetti agli impianti di risalita di Lorica, per la fondamentale ed importantissima disponibilità dimostrata durante i giorni di corso.