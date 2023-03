“A tutto ponti”, il prof. Siviero ospite de “La Tana del Lupo” | VIDEO

StrettoWeb

Online la nuova puntata de “La Tana del Lupo”, in onda sul canale 17 Video Mediterraneo e su SiciliaHD la webTv di Panastudio. In questa nuova puntata il direttore Panasci dialoga con il prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università Telematica eCampus e massimo esperto in costruzioni di ponti, tra cui quello sullo Stretto di Messina. Il luminare, oggi anche esperto del Sindaco Lagalla, sta realizzando un progetto “ponti” per la città di Palermo. Un intenso dialogo “a tutto ponte“. Una pontificazione di idee culturali oltre che strutturali.

Palermo, così come la Sicilia, può certamente crescere con l’aiuto di tutti, ognuno con le proprie competenze.