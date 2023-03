Simona Loizzo con il presidente Fontana per “Save the Children”

StrettoWeb

Il tema dei bambini e della guerra, nelle accezioni geopolitiche che interessano diversi continenti, sarà alla base della due giorni organizzata a Roma dall’on Simona Loizzo, deputato della Lega. Giorno 3 aprile alle ore 15, Loizzo inaugurerà nella Sala del Cenacolo presso la Camera dei Deputati la mostra dal titolo” I bambini e la guerra” che rimarrà aperta fino al 14 aprile. La mostra sarà a cura dell’artista Patrizia Lo Feudo, che esporrà quadri di volti di bambini vittime della guerra. Le opere d’arte saranno vendute in un’asta online e il ricavato sarà devoluto a “Save the Children”.

Giorno 4 aprile nella sala della Regina presso la Camera dei Deputati alle ore 14 si svolgerà, invece, il convegno dal titolo “I bambini e la guerra”. Oltre all’on Loizzo, saranno presenti il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Monsignor Renzo Giuliani Parroco della Basilica di San Marco Evangelista in Campidoglio, un rappresentante di Save the Children e l’artista Patrizia Lo Feudo. “Il tema dei bambini nelle guerre – ha affermato Simona Loizzo – è particolarmente doloroso, perché affronta l’aspetto più delicato delle conseguenze dei conflitti. Save the Children svolge un ruolo prezioso e insostituibile come supporto concreto all’infanzia che soffre e che vive sulla propria pelle il dramma delle guerre”.