StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato lunedì per visite di controllo. L’ex Premier è andato via in auto, su cui c’era la compagna Marta Fascina, salutando con la mano cronisti e curiosi presenti fuori dal nosocomio.