Sicilia: oggi a Niscemi e Gela il Commissario presenta gli interventi sulla depurazione

Oggi presso la biblioteca comunale di Niscemi il Sub commissario Riccardo Costanza presenterà gli importanti interventi sul sistema fognario depurativo, tra cui il nuovo impianto di depurazione, approvati per l’agglomerato di Niscemi dal costo di oltre 22 milioni di euro e per il quale è già stata avviata la gara di appalto dei lavori. Nel pomeriggio alle 15:30 presso il Comune Di Gela si svolgerà la presentazione e dei lavori di adeguamento al potenziamento del depuratore di Macchitella e i cui lavori sono stati recentemente consegnati all’impresa appaltatrice che dovrà eseguire le opere.

Entrambi gli interventi sono finalizzati al superamento dall’infrazione comunitaria 2004/2034, giunta allo stadio di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (C-251/17) proprio per il mancato trattamento delle acque reflue.