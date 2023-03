Sicilia: nuovo impianto eolico sarà operativo entro fine anno

StrettoWeb

Engie Italia ha annunciato due nuovi parchi eolici in Sardegna e Sicilia, che saranno operativi a fine anno. Uno è in costruzione a Porto Torres (Sassari), l’altro a Rampingallo (Trapani). I due impianti per 60 MW complessivi potranno produrre 145 GWh di energia e coprire i consumi di oltre 55 mila famiglie, con un risparmio stimato di 45 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Sarà presto completata – si legge in una della società – l’installazione di batterie per un totale di circa 45 MW. Saranno installate cinque torri per ogni parco eolico, rispetto alle dieci o più che sarebbero state necessarie con le tecnologie di precedenti generazioni.