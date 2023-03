Sicilia: manutenzioni fiumi, stanziati 20 milioni

StrettoWeb

La giunta del presidente Schifani ha deciso lo stanziamento di 20 milioni di euro per avviare la manutenzione straordinaria di quattro corsi d’acqua dopo le alluvioni che, nel mese di febbraio, avevano colpito la zona sud-orientale della Sicilia. Gli interventi coinvolgeranno i fiumi Gornalunga, Anapo e Dirillo, con il torrente Ficuzza, che avevano causato allagamenti nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. Il finanziamento rientra in una proposta di riprogrammazione di fondi Poc 2014-2020 approvata dalla giunta.

“Con atti concreti diamo seguito a quanto avevamo stabilito già nell’immediatezza degli eventi – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – quando avevamo individuato i primi interventi prioritari e urgenti da completare per mettere in sicurezza i territori. L’obiettivo resta quello di un programma di manutenzione ordinaria che permetta di pianificare con scadenze regolari e con la massima precisione le opere da portare avanti”. Tra le opere previste ci sono la ricostruzione degli argini, la risagomatura e la rimozione di materiali vegetali. Gli interventi saranno eseguiti con mezzi e personale della Regione attraverso l’assessorato dell’Agricoltura, al quale sono stati assegnati i 20 milioni di euro per la manutenzione. Il coordinamento è affidato all’Autorità di bacino. “Voglio sottolineare come gli interventi verranno realizzati dagli operai regionali e, in particolare, mettendo in campo le maestranze di Esa e Consorzi di Bonifica – rimarca l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino -. Dopo tanti anni un’emergenza viene affrontata creando un modello di gestione ‘in house’ delle criticità, che deve diventare quello di riferimento”.