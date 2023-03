Sicilia, la figlia in lacrime ai Carabinieri: “venita, papà sta picchiando la mamma”

StrettoWeb

“Venite, papà sta picchiando mamma”. E’ il contenuto della chiamata della figlia ai Carabinieri. Il padre, 39enne, è stato arrestato nel Catanese in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie coetanea. L’avviso, appunto, è arrivato dalla figlia minorenne, che stava assistendo alla scena in lacrime e impaurita alla scena insieme al fratello.

E così i Carabinieri sono arrivati, dopo la chiamata, e hanno sorpreso l’uomo mentre malmenava la donna. Il 39enne è risultato positivo al test sul tasso alcolemico nel sangue e la donna ha raccontato di aver già denunciato il marito. Anzi, nell’ultima occasione era anche fuggita dopo l’aggressione, ma l’uomo l’ha riportata con la forza a casa per continuare a picchiarla. Da lì la chiamata della figlia. Ora il 39enne è rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.