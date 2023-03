Sicilia, giornata nera: due incidenti gravissimi provocano la morte di due giovani

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Due incidenti mortali si sono verificati in Sicilia a distanza di qualche ora, uno a Marsala e uno a Lentini. Manlio Salvatore Valenti, di 36 anni, è morto alla periferia di Marsala, nel Trapanese. Guidava una Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo.

A Lentini, provincia di Siracusa, ha perso invece la vita un 27enne che si trovava a bordo di una moto che si è scontrato con un’auto tra via Mercadante e via Macello. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi, hanno interrogato alcune persone e posto sotto sequestro i mezzi.

Foto di repertoio