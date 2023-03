StrettoWeb

Raffaele Lombardo è innocente. Si chiude la vicenda processuale per l’ex governatore della Sicilia: la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia.

“Provo soltanto amarezza e non felicità, forse per i tredici anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e per il massacro mediatico subito”, ha evidenziato Lombardo.