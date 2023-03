Settimana Mondiale del Glaucoma: visite gratuite a Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

La sede territoriale UICI di Reggio Calabria, in collaborazione con il comitato IAPB territoriale, organizza in occasione della settimana mondiale del glaucoma, che va dal 12 al 18 marzo, visite gratuite finalizzate a prevenire patologie oculari gravi che se non attenzionate, rischiano di diventare invalidanti per le persone che ne vengono colpite.

Le visite si effettueranno martedì 14 marzo p.v. dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali della sede sociale UICI di Reggio Calabria sita in Via Sbarre Inf. Trav. IX n. 33, previa prenotazione telefonica chiamando il numero 345.45.84.532 da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo p.v. dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Richiesto, a scopo cautelativo, di portare con sè una mascherina.

Attenzionare le malattie dell’occhio attraverso una buona prevenzione è una delle importanti missioni dell’UICI. Dedicate il giusto tempo ai vostri occhi senza trascurare mai i dovuti controlli periodici.