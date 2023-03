Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, un’Associazione reggina tra le finaliste

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Buone pratiche made in Reggio Calabria si affermano tra le azioni innovative su tematiche ambientali a livello nazionale ed internazionale. “Hai la stoffa Giusta?”, il progetto ideato dall’Associazione Fare Eco e finanziato dal centro Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, è stato selezionato tra i finalisti nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la più grande call-to-action d’Europa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti.

Alla competizione internazionale hanno partecipato in totale quasi 6000 azioni. Un vero e proprio successo quindi per Fare Eco, invitata alla premiazione che si terrà il prossimo 28 marzo a partire dalle ore 14.00 presso la Sala Conferenze dello Spazio Europa dell’Aica, Associazione Internazionale sulla Comunicazione Ambientale. Il progetto “Hai la stoffa giusta?” promosso dall’Associazione reggina e finanziata dallo Europe Direct, propone un percorso laboratoriale gratuito e aperto a tutti per promuovere lo European Green Deal e uno stile di vita più sostenibile, attraverso i temi del recupero, della riparazione e del riutilizzo.

“Siamo felici ed onorate che l’azione sia stata selezionata come finalista per la categoria “Associazioni” della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti da parte del Comitato Promotore! Questa iniziativa fa parte del calendario di attività realizzate dall’associazione Fare Eco in partnership con lo Europe Direct Reggio Calabria – Città di Reggio Calabria Assessorato Politiche Giovanili, per promuovere nella cittadinanza uno stile di vita più sostenibile, attraverso i temi del recupero, della riparazione e del riutilizzo” dichiarano i rappresentanti dell’Associazione.

Soddisfazione per la brillante affermazione internazionale è stata espressa anche dall’Assessora con delega allo Europe Direct Giuggi Palmenta, che ha posto l’attenzione sul gruppo di lavoro, “fondamentale per il raggiungimento di questo importante traguardo”. “Un risultato – ha spiegato Palmenta – che è uno degli esempi più brillanti del meritorio lavoro promosso in questi anni dal centro Europe Direct, grazie anche alla responsabile Marialucia Malara, che ha consentito di aggregare competenze ed interlocutori diversi con l’obiettivo di innescare connessioni e processi di crescita territoriale ed umana”.

“Un ringraziamento doveroso – ha aggiunto Palmenta – anche alla Edit Manager del Servizio Europe Direct, Santina Cagliostro, ed alla dirigente Carmen Stracuzza, che hanno fortemente creduto in questo progetto, dando forza alle idee delle associazioni che sul nostro territorio costituiscono un motore inesauribile di iniziative ed azioni di innovazione sociale”. “L’invito alla cittadinanza – ha concluso l’Assessore – è quello di partecipare con orgoglio alla proclamazione dei vincitori assoluti della competizione internazionale che il prossimo 28 marzo vedrà i nostri concittadini di Fare Eco individuati tra le migliori espressioni internazionali del settore”.