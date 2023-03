Serie C: Picerno-Messina, anticipato il calcio d’inizio della sfida

StrettoWeb

Non più alle 20.30 ma alle 17.30. E’ stato anticipato il fischio d’inizio del match fra Picerno e Acr Messina che si giocherà sabato 8 aprile, giorno prima di Pasqua. Inizialmente prevista in serata, la gara è stata anticipata di qualche ora, al pomeriggio. Lo comunica la Lega Pro in un comunicato ufficiale.