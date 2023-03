Caos in Serie C: arbitro di Palermo fischia la fine in anticipo e si dispera | VIDEO

StrettoWeb

Il suo fischio, ma soprattutto il suo gesto, sono diventati ben presto virali sui social. Per fortuna per lui, però, non è stato compromesso il risultato finale. Stiamo parlando dell’arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo e della fine anticipata di Vicenza-Arzignano (2-3 il finale), match della 34ª giornata del girone A di Serie C. Sì, fine anticipata, avete capito bene.

Perché il direttore di gara ha fischiato tre volte un minuto prima dell’effettiva fine (al 94′ anziché al 95′, dopo i 5 di recupero), rendendosi subito conto dell’errore e mettendosi le mani sul volto per la disperazione. Ritrovata la calma, ha alzato le mani scusandosi e ha fatto uscire tutti fuori dal campo, dopo che i calciatori ospiti erano entrati per festeggiare. Ripreso il gioco, dopo il minuto effettivo ancora da giocare, l’arbitro ha fischiato, questa volta nei tempi giusti. Il punteggio, però, è rimasto invariato. Di seguito il video.

Davvero particolare quanto accaduto nella sfida tra Arzignano e Vicenza: il direttore di gara, Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, ha fischiato tre volte al minuto 94, con 60 secondi di anticipo rispetto al recupero assegnato. #SerieC pic.twitter.com/Ge8bPwkmyb — † ⚫️ (@milan_mirrors) March 27, 2023