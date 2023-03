Serie B: Bari e Sudtirol vincono e scavalcano la Reggina, pari nel big match. Risultati e classifica

StrettoWeb

Reggina scavalcata, ora è al quinto posto. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri a Cosenza, la squadra di Inzaghi viene superata in classifica da Bari e Sudtirol, vittoriose questa sera, nel resto del turno cadetto. L’ex amaranto Bellomo segna (insolitamente di testa) il gol che regala il match ai galletti contro il Venezia, mentre i sempre più sorprendenti altoatesini di Bisoli battono un Benevento in caduta libera. Il big match Cagliari-Genoa finisce 0-0. Liguri sempre secondi, ma solo a +1 dal Bari. La capolista Frosinone torna alla vittoria nel testa coda in casa della Spal. Reti inviolate anche a Cittadella e Perugia, mentre l’Ascoli di Breda sbanca Modena.

Risultati Serie B 27ª giornata

MARTEDI’ 31 FEBBRAIO

ore 20:30

Cosenza-Reggina 2-1

Palermo-Ternana 0-0

Parma-Pisa 0-1

MERCOLEDI’ 1 MARZO

ore 20:30

Bari-Venezia 1-0

Benevento–Sudtirol 0-2

Cagliari-Genoa 0-0

Cittadella-Brescia 0-0

Modena-Ascoli 0-1

Perugia-Como 0-0

Spal-Frosinone 0-2

Classifica Serie B

Frosinone 58 Genoa 47 (-1) Bari 46 Sudtirol 44 Reggina 42 Pisa 41 Cagliari 38 Parma 37 Palermo 37 Ascoli 36 Modena 35 Ternana 35 Cittadella 34 Como 32 Perugia 30 Venezia 29 Benevento 27 Cosenza 26 Brescia 26 Spal 25