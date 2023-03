Sequestrata a Roma la “2C-B”: la cocaina rosa dei ricchi che costa 400 euro a dose

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Uno studente universitario di 27 anni è stato arrestato a Roma per possesso di droga “2C-B” conosciuta anche come cocaina rosa. La 2C-B è un mix tra ketamina e MDMA e gira in Europa dagli anni ’70 ma che non è semplice trovare nella capitale. La cocaina rosa provoca visioni, allucinazioni anche gravi e causa anche attacchi di panico nei casi più gravi, soprattutto se assunta con alcol o con frequenza.

La cocaina rosa è anche considerata la droga dei ricchi per il suo costo elevato che si aggira intorno ai 400 euro a dose.