Scuolabus (in cui c’era la sorellina) fa retromarcia e lo travolge: muore bimbo di un anno e mezzo

Una vera e propria tragedia si è consumata questa mattina a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano. Un bimbo di un anno e mezzo, di nazionalità indiana, è stato infatti travolto e ucciso dallo scuolabus in cui era appena salita la sorellina.

Secondo le ricostruzioni, la mamma i due figli piccoli erano in attesa del mezzo. Al suo arrivo, la sorella è salita, mentre il fratellino sarebbe sfuggito al controllo della mamma, finendo sotto lo scuolabus che nel frattempo era ripartito in retromarcia. La morte è avvenuta per le gravi ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

L’autista, come si legge su Il Resto del Carlino, è sconvolto: “ero appena ripartito dopo aver caricato i bambini della scuola materna quando ho sentito come un sobbalzo. Un attimo dopo ho capito cos’era avvenuto e ho subito fermato il mezzo. Sono devastato”.

Stessa sensazione anche per il Sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti: “una tragedia immane, non ci sono parole per descrivere ciò che è accaduto. È dura trovare le parole, una tragedia per la famiglia, per le persone che si sono trovate lì, per l’autista, l’assistente che ha scioccato l’intera comunità”.