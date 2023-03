Reggio Calabria, la scuola “L. Pirandello” alle finali nazionali dei Campionati di Astronomia

StrettoWeb

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 SAIt, Società Astronomica Italiana, e Inaif, Istituto nazionale di astrofisica, hanno organizzato i Campionati di Astronomia per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, un’iniziativa promossa dal MI – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione nel programma di valorizzazione delle eccellenze.

La Gara Interregionale si è svolta il 14 febbraio per la categoria Junior 1 e il 15 febbraio per le categorie Junior 2, Senior e Master. Dopo due anni in cui la Gara IR si era svolta nelle scuole degli studenti ammessi, si è tornati in presenza in 16 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Il Campionato si è svolto in tre fasi:

Fase di Preselezione;

Gara Interregionale;

Finale Nazionale.

La competizione, finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare, punta ad offrire agli studenti delle scuole italiane una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

La partecipazione ai Campionati Italiani di Astronomia ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole italiane, statali o paritarie. I partecipanti (9323 iscritti in totale) sono stati suddivisi in 4 categorie:

Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;

Junior 2: nate/i negli anni 2008 e 2009, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

Master: nate/i negli anni precedenti il 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

“Con estrema soddisfazione siamo lieti di partecipare i risultati della fase interregionale della competizione nazionale. La studentessa Gaia Palumbo, che frequenta la classe 3A della scuola secondaria di primo grado “Pirandello”, si è qualificata alla finale nazionale, rientrando fra i 22 studenti di tutta Italia che, per la sua categoria, si sfideranno per l’ultima fase dei Campionati di Astronomia. Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi è presente con un alunno alla finale”. Sono le parole del Dirigente Scolastico, Serafina Corrado, che sottolinea l’importanza dell’attività assunta dal personale docente coinvolto, dagli alunni e dai genitori.

“I nostri studenti – continua il Dirigente – sin dai primi anni della scuola primaria si cimentano nelle competizioni per testare non soltanto il livello di competenza posseduto, ma soprattutto per stimolare la curiosità ad apprendere. Gli eccellenti risultati conseguiti, e documentati dall’INVALSI, pongono l’I.C. “Falcomatà-Archi” fra le istituzioni del primo ciclo che hanno consolidato significative pratiche metodologiche e didattiche.

Oltre ad aver stimolato la partecipazione al corso online organizzato dalla società organizzatrice, il dipartimento scientifico-matematico ha predisposto la propria programmazione anche in funzione delle attività previste nell’ambito delle competizioni. Un sentito ringraziamento va dunque al prof. Polito e alla prof.ssa Roschetti che hanno seguito direttamente lo svolgimento delle attività e la preparazione specifica.

Dai monitoraggi effettuati possiamo dichiarare che gli obiettivi formativi previsti dalle attività sono stati conseguiti in modo apprezzabile, per cui il livello di validità ed utilità del percorso formativo, propedeutico alla competizione, è da ritenersi, per tutti gli alunni partecipanti, positivo e altamente educativo.

Rivolgo un plauso a tutti gli alunni che hanno partecipato all’attività che, sono certa, hanno avuto occasione di incrementare e potenziare capacità, competenze emotive ed apprendimenti specifici, consolidando nuovi metodi di apprendimento.

Complimenti, dunque, alla nostra giovane studentessa Gaia Palumbo che, unitamente a numerose eccellenze del nostro istituto, ormai da anni si distingue per serietà e compostezza nell’impegno scolastico ottenendo lusinghieri risultati non soltanto nei vari ambiti disciplinari. I compagni, infatti, riconoscono in Gaia spiccate attitudini umane e civiche che, con profonda umiltà, mette a servizio dei pari e della comunità”.