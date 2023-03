Lo scrittore Nicola H. Cosentino presenta “Le tracce fantasma” al premio Sila ’49

StrettoWeb

Al via gli incontri con gli autori della decina 2023 del Premio Sila ’49. Si parte lunedì 27, alle 18, negli spazi della libreria Feltrinelli di Cosenza con Nicola H. Cosentino. Lo scrittore, in dialogo con Rita Campanaro e Maria Teresa Pedace, presenterà il suo “Le tracce fantasma” (minimum fax), romanzo che racconta una storia in cui la malinconia per i possibili che non sono stati convive con la vulnerabile certezza che gli errori, le relazioni naufragate e i sogni infranti sono in realtà i semi invisibili cui affidare il futuro. Cosentino, classe 1991, è nato a Praia a Mare e vive e lavora a Milano.

Il suo precedente romanzo, “Vita e morte delle aragoste” (Voland 2017), ha vinto il Premio Brancati Giovani nel 2018 ed è stato tradotto in francese e tedesco. L’autore collabora con “La Lettura” del «Corriere della Sera». All’appuntamento parteciperanno anche il direttore del Premio, giunto ormai alla sua undicesima edizione, Gemma Cestari, e il presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini.