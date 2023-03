StrettoWeb

Un grave incidente è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio lungo il tratto della SS 106 che attraversa il centro abitato di Roseto Capo Spulico nell’Alto Jonio Cosentino. L’impatto, frontale violentissimo, è avvenuto tra un tir ed una Fiat 500 che viaggiavano in direzione opposta. Nello scontro, il veicolo si è prima ribaltato finendo sull’autotreno per poi essere scaraventato fuoristrada. La Fiat 500 si è letteralmente accartocciata e la donna al volante è rimasta incastrata tra le lamiere.

Immediato l’arrivo dei soccorsi con i Vigili del fuoco giunti sul posto per estrarre la conducente dall’auto. Le due squadre, una di Policoro (MT) e l’altra di Corigliano-Rossano, sono riusciti a liberare la donna che è stata subito condotta in ospedale con l’elisoccorso, anch’esso giunto sul posto dell’incidente. Al momento il tratto di viabilità interessato è stato interrotto dai Carabinieri in entrambi i sensi di marcia.