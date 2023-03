Scontro sull’A2 nel cosentino: auto impatta contro un cinghiale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un fenomeno sottostimato, quello dei cinghiali a spasso per le strade della nostra Calabria. Un’emergenza che non viene arginata, nonostante i numerosi appelli e gli episodi che hanno coinvolto la presenza dell’animale. Difatti, ieri sera intorno alle 20, un automobile ha impattato contro un cinghiale sull’autostrada A2, negli svincoli tra Torano Castello e Montalto Uffugo, nel Cosentino. Il conducente, a bordo di una Toyota iQ, ha visto comparire improvvisamente l’animale che gli ha tagliato la strada: l’uomo ha provato a fare manovra per evitarlo, ma l’accaduto è stato così repentino tanto da sbatterci contro.

L’auto si è completamente accartocciata nello scontro violentissimo: fortunatamente il conducente è rimasto illeso, ma per l’animale non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso, ed il personale veterinario. L’ennesimo incidente che, secondo quanto riportato dall’Associazione Rurale Calabrese, poteva essere evitato con le dovute accortezze: quest’ultima infatti, è ormai da tempo che fa appello affinché l’emergenza rientri, tramite anche una pagina Facebook in cui segnalano gli avvistamenti per mettere in guardia i cittadini. Massimo Belsito, vicepresidente dell’Associazione, ha infatti dichiarato: “L’obiettivo è di avere contezza per ogni comune calabrese della presenza del cinghiale, così lo facciamo noi il censimento dei capi presenti”. In questo modo, si cerca quindi di preservare la vita non solo delle persone, ma anche dei poveri animali che, allo sbando, finiscono per essere uccisi.