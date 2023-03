StrettoWeb

Il prossimo 2 aprile, dalle ore 16:00, si svolgerà “La Passione di Cristo” a Santo Stefano in Aspromonte. L’evento partirà dall’ex asilo monumentale. Oltre 100 personaggi in scena in costumi d’epoca, di ogni età, di questa comunità, per le vie del centro storico metteranno in scena la Passione di Cristo, dall’ingresso a Gerusalemme fino alla Risurrezione.