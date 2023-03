Sant’Eufemia d’Aspromonte, caso Martino: l’opposizione cavalca l’onda e passa all’attacco

StrettoWeb

Dopo che l’ormai ex assessore Caterina Martino ha deciso di restituire al sindaco Pietro Violi, la delega al bilancio – programmazione e tributi, il gruppo d’opposizione ha deciso di approfittare del momento propizio per passare all’attacco. Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa integrale giunto alla nostra redazione, a firma ‘Il Gruppo Sant’Eufemia E’ Viva‘:

“Le dimissioni dell’ormai ex Assessore al Bilancio Caterina Martino, non ci hanno per niente colto di sorpresa, ma confermano quanto ampiamente pre annunciato in campagna elettorale, ovvero che la lista Violi non era altro che un lista improvvisata e non in grado di fare gioco di squadra nel caso si fossero presentati dei problemi amministrativi” E’ quanto affermano in una nota i consiglieri del gruppo di opposizione Sant’Eufemia E’ Viva.

“Nella lunga nota protocollata al comune la consigliera Martino parla di un Ente la cui “situazione economica è a dir poco vergognosa” e addirittura paventa una situazione debitoria importante. Se la Martino è a conoscenza di illeciti o di lacune amministrative la invitiamo dunque a segnalarle alle autorità competenti, piuttosto che scriverle in una lettera di dimissioni. Oppure è più semplice additare l’indice contro i Commissari prefettizi quando parte di quei debiti sono stati ereditati dall’amministrazione precedente di cui lei faceva parte con un ruolo di Assessore?”

“Quando ci si candida per il bene del proprio paese e si sceglie di detenere una delega così importante quale quella del Bilancio si dovrebbe valutare prima il tempo che si ha a disposizione per poter svolgere l’incarico. Forse l’ormai ex Assessore Martino non ricordava di lavorare al nord quando ha accettato l’assessorato e quindi di avere poco tempo? Se non ha tempo, non è meglio che si dimetta anche da consigliere comunale e lasci subentrare il primo dei non eletti?”

“Infine ci preme ringraziare tutti i dipendenti comunali ed in particolar modo il settore finanziario che in un periodo particolarmente difficile come quello affrontato negli ultimi anni da Sant’Eufemia d’Aspromonte si sono sempre spesi per garantire l’ordinaria ed in alcuni casi straordinaria amministrazione”.