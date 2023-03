Sale a 88 il numero delle vittime di Cutro: due corpi ritrovati stamattina

StrettoWeb

Il numero delle vittime del naufragio di Cutro non si ferma e sale, sale vertiginosamente. Si contano ora 88 deceduti, dopo gli ultimi due corpi ritrovati questa mattina. Il primo è stato rinvenuto nella zona di Praialonga, a pochi chilometri dal Crotone. Il secondo corpo invece, è ancora in balia del mare e le Guardia Costiera sta ancora tentando di recuperarlo. Le vittime sono due uomini, chiaramente non ancora identificati. Seguono intanto le ricerche: circa 20 persone mancano ancora all’appello.