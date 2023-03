Calcio, 3ª Cat.: la Virtus Messina ne prende 3 in mezz’ora dal Roccalumera, show di Belfiore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Roccalumera chiude la pratica Virtus Messina in mezz’ora con il solito Luca Belfiore, esempio di professionalità e correttezza: l’attaccante a 40 anni riesce a fare ancora la differenza. Al 9° passa il Roccalumera: un lancio dalla mediana viene intercettato di testa a centrocampo da Marone della Virtus che, però, involontariamente innesca il contropiede del Roccalumera che Belfiore concretizza per il vantaggio.

Al 23° su un tiro ravvicinato in area di rigore della Virtus Messina, l’arbitro ravvisa un tocco con un braccio da parte di Kagni e decreta il calcio di rigore. Belfiore trasforma la massima punizione piazzando il pallone alla sinistra di Argento. Al 29° su un batti ribatti in area di rigore, sempre Belfiore con un tiro da dentro l’area piccolo supera per la terza volta il portiere ospite. Solo dopo i cambi nell’ultima mezzora di gara la Virtus Messina si fa vedere in avanti in maniera concreta con tre tiri dai venti metri di Sumareh, Coppolino e Di Amico che esaltano le doti del portiere Lombardo. Gara tranquilla favorita in campo dal comportamento esemplare da parte delle due formazioni.

ROCCALUMERA-VIRTUS MESSINA 3-0

MARCATORI: 9′ pt, 23′ pt (rig.) , 29′ pt Belfiore

ROCCALUMERA: Lombardo, Campagna, Micari, Villari, Puglisi (29′ st Formaini), Caminiti (27′ st Buongiorno), Sparacino, Sentineri (27′ st Gravina), Capiniti (34′ st Spadaro), Belfiore (36′ st Briguglio), Galletta. A disposizione: Grioli, Frontaurea A., Frontaurea D.,Palella. All. Carmelo Brigandì

VIRTUS MESSINA: Argento, Carrolo, Milicia, Panto (13′ st Coppolino), Pileggi (25′ st Di Amico), Riggio (13′ st Di Blasi), Cipriano, Sumareh, De Leo (25′ st Metallo), Kagni, Marone (13′ st Arigo). A disposizione: Centorrino, Sandi. All. Nunzio Trischitta

ARBITRO: Giuseppe Privitera di Catania

NOTE – Ammoniti: Micari, Caminiti (Roccalumera), Kagni, Pileggi (Virtus Messina). Angoli: 6 – 6. Recupero: 1′ – 5′.