‘TiroMancini’, la Roma le suona alla Juve: follia Kean | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dai Tiromancino al tiro di Mancini, è sempre musica nella Capitale. Non ce ne voglia Federico Zampaglione, storico leader della band romana, ma il gol del centrale della Roma è una canzone urlata da tutto l’Olimpico su una melodia che sa d’Europa. In settimana l’impegno in Europa League contro la Real Sociedad, oggi la vittoria sulla Juventus per ambire alla coppa più importante la Champions League.

E se l’altra metà della Capitale, quella biancoceleste, è terza dopo il successo sul Napoli di venerdì, la metà giallorossa risponde presente battendo la Juventus nella gara della domenica sera. Una gara che, soprattutto nel primo tempo, regala più sbadigli che emozioni: tanto possesso palla sterile, due squadre che faticano a pungere, difese che hanno vita facile sugli attacchi.

Ripresa un po’ più pimpante, per quanto due allenatori come Mourinho e Allegri non brillino per spettacolarità offensiva. Serve un episodio per sbloccare la gara, ci pensa un’insospettabile Mancini che trova una staffilata da fuori area in grado di sorprendere anche l’attento Szczesny.

Nel finale la Juventus prova a caricare a testa bassa alla ricerca del pari, Kean prende l’indicazione alla lettera e vede rosso. La sua gara dura appena 1 minuto: il tempo di entrare, allacciarsi con Mancini, scalciarlo platealmente e beccarsi il cartellino che lo manda dritto negli spogliatoi.

Risultati Serie A 25ª Giornata

Venerdì 3 marzo

Ore 20:45

Napoli-Lazio 0-1 (67’ Vecino)

Sabato 4 marzo

Ore 15:00

Monza-Empoli 2-1 (19’ Ciurria, 51’ Satriano, 67’ Izzo)

Ore 18:00

Atalanta-Udinese 0-0

Ore 20:45

Fiorentina-Milan 2-1 (49’ rig. N. Gonzalez, 87’ Jovic, 90’+5 T. Hernandez)

Domenica 5 marzo

Ore 12:30

Spezia-Verona 0-0

Ore 15:00

Sampdoria-Salernitana 0-0

Ore 18:00

Inter-Lecce 2-0 (29’ Mkhitaryan, 53’ Lautaro Martinez)

Ore 20:45

Roma-Juventus 1-0 (53’ Mancini)

Lunedì 6 marzo

Ore 18:30

Sassuolo-Cremonese

Ore 20:45

Torino-Bologna

Classifica Serie A

Napoli 65 Inter 50 Lazio 48 Roma 47 Milan 47 Atalanta 42 Bologna 35 Juventus 35 Udinese 32 Monza 32 Torino 31 Fiorentina 31 Empoli 28 Sassuolo 27 Lecce 27 Salernitana 25 Spezia 21 Verona 18 Cremonese 12 Sampdoria 12