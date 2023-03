Doppia rimonta per la Vigor Lamezia: contro il Ravagnese finisce 2-2

StrettoWeb

Torna con un buon punto dal Comunale di Ravagnese la Vigor Lamezia, che lascia così invariato il distacco dalla seconda della classe. I biancoverdi si trovano di fronte una buona e ostica squadra, nonostante il divario in classifica tra le due compagini. I padroni di casa passano per ben due volte in vantaggio, ma i Lametini non demordono mai e recuperano. Galvanizzati dal secondo gol, provano anche a vincerla, ma il forcing finale non porta al risultato sperato.

RAVAGNESE CALCIO: Tortorella (04), Benedetto (04), Colo, Luce, Pellicano (05) (38’st Suraci), Puccinelli (10’st Gorosito), Fernandez, Lara Agustin, De Stefano, Fava (10’st Cuzzola), Sottilotta (45’st Lugliese). A disp. Berkashvili, Bellantoni (03), Scilla (05), Falco (04), Rodriguez. All Aquilino

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Morelli (05), Tutino (04) (20’st Costanzo 04), Calomino, Gallo (13’pt Michienzi), Mascaro, Foderaro M, Silvagni (05) (32’st Chirico (06), Foderaro G., Percia Montani (32’st Leta), Bernardi A disp. Columbro (04), Curcio (04), Covello (04), Giampà, Cristaudo (03) All. Saladino

Arbitro: Giuseppe Falvo di Catanzaro. Assistenti: Michele Larosa di Vibo Valentia e Antonio D’Agostino di Catanzaro

Reti: 24’pt Lara Agustin, 5’st Mascaro, 13’st Sottilotta, 25’st Foderaro G

Ammoniti: Foderaro M., Luce, Mascaro, Morelli, Benedetto.

Angoli: 6-5 Rec. 2‘pt 5’st