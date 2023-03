StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La 26ª Giornata di Serie A si chiude con un particolare verdetto: si sono fermate Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Milan. Una buona notizia più per la Juventus, vittoriosa sulla Sampdoria e in (rin)corsa per l’Europa, che per il Napoli ormai in attesa solo della matematica certezza dello Scudetto.

Una pessima notizia per il Milan che, giocando dopo le rivali, nel posticipo del lunedì, non riesce a sfruttare un’occasione d’oro per prendere punti a tutte le squadre con ambizioni europee. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina i rossoneri non vanno oltre l’1-1 con la Salernitana.

Gara ostica, sotto il diluvio di San Siro, nella quale Leao continua il suo periodo di involuzione e l’attacco fatica ad accendere la miccia. I ragazzi di Pioli controllano la gara per la quasi totalità dell’incontro, ma ogni tanto si addormentano regalando ghiotte occasioni ai granata con Maignan chiamato agli straordinari.

La gara si sblocca al termine del primo tempo, con un episodio: Giroud di testa, sugli sviluppi di un corner, trova la deviazione vincente. Nella ripresa il Milan cerca il gol che metterebbe in ghiaccio la gara, ma è la Salernitana a trovare il pareggio: un contropiede trova scoperta la retroguardia milanese, palla dentro per Dia che firma l’1-1.

Gli ultimi 30 minuti più recupero extralarge sono un susseguirsi di lanci lunghi su Ibra e Origi, occasioni sprecate e continui sussulti che non portano a nulla. Annullato dal Var un rigore su Bennacer (inesistente). Origi appoggia di petto, da pochi centimetri, un pallone che non entra in porta. Su un mischione in area, Gyomber fa lo stesso, nella sua porta, ma Kalulu la devia di gomito, sdraiato sulla linea, evitando un clamoroso autogol. Per tutto il resto c’è Ochoa.

Un finale stregato per il Milan che raccoglie un punticino amaro e resta quarto con appena un punto di vantaggio sulla Roma.

Risultati 26ª Giornata Serie A

Venerdì 10 marzo

Ore 20:45

Spezia-Inter 2-1 (55’ Maldini, 83’ rig. Lukaku, 87’ rig. Nzola)

Sabato 11 marzo

Ore 15:00

Empoli-Udinese 0-1 (54’ Rodrigo Becao)

Ore 18:00

Napoli-Atalanta 2-0 (60’ Kvartskhelia, 77’ Rrahmani)

Ore 20:45

Bologna-Lazio 0-0

Domenica 12 marzo

Ore 12:30

Lecce-Torino 0-2 (20 Singo, 23’ Sanabria)

Ore 15:00

Cremonese-Fiorentina 0-2 (27’ Mandragora, 50’ Cabral)

Verona-Monza 1-1 (51’ Verdi, 55’ Sensi)

Ore 18:00

Roma-Sassuolo 3-4 (13’ 18’ Laurentie, 26’ Zalewski, 45’+4 rig. Berardi, 50’ Dybala, 75’ Pinamonti, 90’+4 Wijnaldum)

Ore 20:45

Juventus-Sampdoria 4-2 (11’ Bremer, 26’ 64’ Rabiot, 31’ Augello, 32’ Djuricic, 90+4 Soulè)

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45

Milan-Salernitana 1-1 (45’+1 Giroud, 61’ Dia)

Classifica Serie A

Napoli 68 Inter 50 Lazio 49 Milan 48 Roma 47 Atalanta 42 Juventus 38 Torino 37 Bologna 36 Udinese 35 Fiorentina 34 Monza 33 Sassuolo 33 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 26 Spezia 24 Verona 19 Cremonese 12 Sampdoria 12