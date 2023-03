StrettoWeb

Dopo la sconfitta nella gara inaugurale contro l’Inghilterra, l’Italia ottiene i primi tre punti nel Girone C valevole per la qualificazione agli Europei del 2024. Gara molto più facile, sulla carta, quella contro Malta nella quale il CT Mancini cambia diversi interpreti rispetto alla gara giocata giovedì sera a Napoli, con i soli Donnarumma, Di Lorenzo e Retegui confermati.

Romagnoli-Scalvini inedita coppia centrale, Emerson a sinistra. Centrocampo rivoluzionato con Tonali e Pessina ai lati di Cristante. Tridente offensivo con Politano e Gnonto, sostituito quasi subito per infortunio da Grifo.

Sospinta dall’incessante ritmo della banda presente allo stadio, Malta mette subito paura agli azzurri con un’incursione di Satariano che impegna Donnarumma. Passato il brivido iniziale, gli azzurri trovano il doppio vantaggio: prima Retegui segna di testa su corner, poi Pessina raddoppia deviando sottomisura.

Al netto di qualche svarione difensivo e di una chimica di squadra ancora da calibrare al meglio, complici i tanti cambi in una gara comunque sperimentale (vista la differenza di valori in campo), l’Italia gestisce il resto della gara senza soffrire troppo ma senza neanche riuscire a rendere più rotondo il punteggio.

Nazionale da rivedere contro Ucraina e Macedonia, in due test decisamente più provanti contro le avversarie che potrebbero insediare l’attuale seconda posizione degli azzurri alle spalle dell’Inghilterra vincitrice sull’Ucraina nel pomeriggio. Da sottolineare i due gol in due gare di Retegui: l’Italia sembra aver trovato un attaccante in più in un reparto in cui serve fare il salto di qualità.

Classifica Girone C

Inghilterra 6 Italia 3 Macedonia del Nord 3 Ucraina 0 Malta 0