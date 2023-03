Di rabbia e Rabiot: pazzo 4-2 alla Sampdoria, la Juve vede l’Europa | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dal tribunale alla tribuna, la Juventus mette da parte la questione relativa alla carta Covisoc e prova a ‘cancellare’ la penalizzazione sul campo, in attesa di un possibile ribaltamento di fronte sul piano legale. E i risultati sembrano nettamente migliori sul rettangolo verde.

Per i bianconeri un netto 4-2 alla Sampdoria vale la 5ª vittoria nelle ultime 6 gare, 15 punti come quelli tolti per il caso plusvalenze: se la penalizzazione venisse revocata, i bianconeri sarebbero secondi, da soli, dietro il Napoli.

Ben 4 reti nel primo tempo. Bremer e Rabiot portano i bianconeri sul doppio vantaggio, ma nel giro di 1 minuto la Sampdoria trova un incredibile pareggio con Augello e Djuricic. Nella ripresa la doppietta di Rabiot riporta avanti i bianconeri: il Var non trova irregolarità su un possibile tocco di braccio. Nel finale Soulè arrotonda il punteggio segnando il suo primo gol in Serie A.

Unica nota negativa? Vlahovic ancora a secco. Il bomber manda sul legno un calcio di rigore e continua il suo momento negativo. Ma per la Juve sono comunque 3 punti pesanti: la zona Europa dista appena 4 punti.

Classifica Serie A

Napoli 68 Inter 50 Lazio 49 Milan 47 Roma 47 Atalanta 42 Juventus 38 Torino 37 Bologna 36 Udinese 35 Fiorentina 34 Monza 33 Sassuolo 33 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 25 Spezia 24 Verona 19 Cremonese 12 Sampdoria 12