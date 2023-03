Da Spezia a “Spiaze”: Inter sconfitta, in gol anche il figlio d’arte ‘rivale’

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La 26ª Giornata di Serie A si apre con un anticipo del venerdì dal risultato clamoroso. Lo Spezia batte l’Inter 2-1 allungando sulla zona retrocessione (+6) e regalando un importante assist al Napoli per tornare sul +18 dopo la sconfitta dello scorso turno e i tre punti rosicchiati dai nerazzurri.

Inter distratta, sprecone e anche un po’ sfortunata. Dragowski in grande spolvero dice di no più volte, in un’occasione anche dagli 11 metri ipnotizzando Lautaro Martinez a inizio gara. Serata da dimenticare per il “Toro” che si vede anche annullare un gol per fuirigioco.

Grande gioia invece per Daniel Maldini, figlio d’arte a tine rossonere, che avrà fatto sorridere papà Paolo al momento del gol del vantaggio ligure. All’83’ nuovo rigore per l’Inter: questa volta dal dischetto ci va Lukaku che non sbaglia. La parità dura appena 4 minuti: all’87’ un nuovo rigore, questa volta per i padroni di casa, permette a Nzola di segnare la rete che regala 3 punti d’oro ai suoi.

Nerazzurri probabilmente distratti dall’impegno di Champions League che a metà settimana li vedrà volare in Portogallo per l’ostica sfida contro il Porto con il peggiore dei biglietti da visita: per citare Inzaghi, da Spezia a “Spiaze”, è un attimo.