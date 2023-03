Rispetto Messina: “no all’indifferenza ed alla rassegnazione. È l’ora del Civismo Politico”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una delle valenze principali che ha caratterizzato la straordinaria e “destabilizzante” affermazione di Elly Schlein consiste nella massiccia partecipazione popolare alle primarie “aperte” del PD, che ha fatto tornare in auge il termine, desueto, di “cittadin* politic*”. Un concetto che racchiude un “progetto”, che è stato messo da parte causa della scissione fra i due termini che lo compongono. Perché quando ci si dimentica di essere “cives”e cioè appartenente alla “polis”, e di conseguenza partecipe di ciò che avviene e si matura nella comunità, ci si limita ad essere soltanto “elettore passivo”, che riscopre il proprio ruolo partecipativo solo al momento delle varie occasioni elettorali, od, addirittura, “suddito” che delega acriticamente e totalmente le proprie scelte ed il proprio futuro ad altri”. E’ quanto afferma in una nota il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”.

“Ed è a causa della prevalenza degli elettori passivi e dei sudditi che nasce e si diffonde, talvolta in modo invasivo, la subcultura del clientelismo e del particolarismo . Ed è naturale che tale subcultura, trasformatasi in prassi asfissiante e quindi “sistema”, soprattutto in tante realtà del Meridione, generi una classe politica amministrativa ed una intera classe dirigente che spesso nel particolarismo agisce ed opera. Tale poco edificante logica gestionale fatta di favoritismi, elargizioni e privilegi viene riscontrata ,d’altronde ,anche nella nostra realtà cittadina, in cui, però, emerge anche un altro “fenomeno sociale” che ne ha sempre condizionato il suo” modo di essere”. E ci riferiamo alla presenza diffusa nel tessuto sociale cittadino delle cosiddette “dinastie”. Dinastie presenti in settori importanti e “di potere” della vita pubblica, che hanno dato luogo, nel corso degli anni, ad una sorta di “contropotere familistico trasversale”, che ha finito con il costituire un elemento di condizionamento del “contesto ambientale” messinese fino ad oggi, e divenendo uno dei fattori che hanno portato all’aumento esponenziale della fuga dalla città di giovani e non solo in cerca di un futuro diverso“, rimarca la nota.

“Contropotere con sfumature oligarchiche, a cui negli ultimi anni si è andato affiancando un”sodalizio politico-economico”, al cui interno vige un bieco e cieco fideismo che sfiora “l’idolatria”, che risponde ad una logica privatistica che si è andata sovrapponendo a certe realtà istituzionali ed operative utilizzando metodi che potrebbero richiamare piccole e grandi “satrapie”. Una realtà fatta da soggetti in larga parte estranei al vissuto ed alle storia della città, che, godendo di certe complicita’ e grazie a leggi elettorali assurde, sta dando luogo da quasi cinque anni ad una gestione politica ed amministrativa sia al Comune di Messina che alla Città Metropolitana totalitaria e totalizzante, con l’utilizzo anche del meccanismo dello “scambio” in maniera palese, dandogli quasi una veste “istituzionalizzata”. Tutti questi elementi, insieme al protrarsi di una crisi sociale grave che non può essere celata da feste e festini, hanno portato ad una disaffezione sempre più crescente alla partecipazione democratica al voto anche in occasione delle ultime elezioni amministrative e non solo, che ha portato al prevalere del cosiddetto “voto organizzato”, facendo sorgere in ampie fasce della popolazione pessimismo, fatalismo, indifferenza e rassegnazione. Riteniamo, invece, che per contrastare quanto stiamo denunciando sia più che mai il tempo di una ripresa di un impegno attivo e fattivo sia nei soggetti politici che nelle realtà civiche che intendano contrastare tale situazione. Passando, però, dal “Civismo” che guarda e riguarda una “comunità”, e si fonda su una visione legata in maniera specifica alla realtà locale ed a problemi settoriali, a quel “Civismo Politico” che guarda sì alla realtà locale ma nel contesto di realtà più ampie, ed evidenziando quindi una condivisione di “valori”; e che, di conseguenza, non può operare che contro qualsiasi tipo di tentazione assolutistica e di “regime”, conclude la nota.