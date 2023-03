“Noi per Santa Caterina” ripulisce la villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”

StrettoWeb

“Stamattina cittadini volenterosi sono stati chiamati a raccolta per pulire la villetta del quartiere di Santa Caterina ‘Enza e Iliano Sant’Ambrogio’. La risposta è stata meravigliosa poichè la partecipazione è stata grande.

Fin dal primo mattino un gruppo di volontari del comitato genitori dell’istituto comprensivo “Italo Falcomatà”, dell’Agesci RC8, operai della Tecnoservice, don Ernesto Malvi sacerdote della Parrocchia, bambini e tanti altri abitanti del quartiere coinvolti dall’Associazione “Noi per Santa Caterina” si sono rimboccati le maniche e, armati di scope, rastrelli, guanti, pinze e sacchi, hanno pulito e sistemato gli spazi condivisi da bambini, adulti e proprietari di cani, raccogliendo erbacce, bottiglie, tappi, carte, ecc.

La piccola area giochi di cui è fornita la villetta è tornata ad essere fruibile dai più piccoli dopo lo stato d’abbandono in cui si trova essendo, da diversi anni, soggetta a ripetuti atti vandalici e per questo avrebbe bisogno di una radicale ristrutturazione“. È quanto espresso in un comunicato stampa dall’Associazione “Noi per Santa Caterina“.

“L’Associazione, con questa iniziativa, intende dare una lezione di civiltà e di amore per l’ambiente. Ciò rappresenta il primo passo per rispettare noi stessi, il nostro quartiere e il prossimo. – si legge ancora nella nota – Nello stesso tempo costituisce un forte segnale lanciato alla nostra amministrazione, con la speranza che si svegli da questo torpore che sfocia nel menefreghismo e nel disinteresse per la città e dia i servizi che sono sacrosanti diritti per i cittadini i quali, spesso, sono costretti ad assumere ruoli che certamente non competono loro. Si è stanchi dello stato d’abbandono e si pretendono, giustamente, come è un normale diritto, giuste risposte.

Questo malcontento si è cercato di dimostrarlo stamattina, in maniera edulcorata, ma prossimamente, se persisterà questo assenteismo da parte del comune, sarà indetta un’assemblea popolare dove i cittadini saranno liberi di esprimerei loro pensieri“.