Ricciardi (Pd): “ecco cosa penso della questione migranti”

Toni Ricciardi, deputato PD, è intervenuto alla trasmissione “Nautilus” condotto da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano Italia Tv

Riguardo il tema dei migranti. “Cerco di mantenere la sobrietà. Io sono intervenuto durante il dibattito sulle pregiudiziali. Fin quando tratti un tema che non è emergenziale ma è costante, il problema è che ti imbatti in queste cose. Non è una questione di questo governo, mi dispiace doverlo sottolineare. Il problema della migrazione è un tema socio-economico, di diritto internazionale e di diritti umani. Piantedosi si commenta da solo. È scivolato sull’ingenuità verbale, ha detto una grande stupidaggine. O affrontiamo il tema con sobrietà o continueremo a commentare tragedie come queste.

Rispetto ai ritardi. Io preferisco rispondere con i fatti, ma ciò che è stato fatto con il decreto ONG, ecco, qualcosa non ha funzionato. Assistiamo da decenni alla crisi dello scoppio di Lampedusa, ma il problema non è che le persone arrivano, la questione è che si mantiene sotto forma di emergenza. Si crea lo scontro con la Francia perché avevi assunto degli impegni, se tu non sei in grado di gestirli è un’altra questione. La rappresaglia della Francia è la diretta conseguenza di un impegno che non è stato mantenuto. Aumentiamo così la migrazione come tema di percezione. Affrontiamo le cose con maggiore sobrietà, lo dico in generale alla narrazione politica”.

Riguardo al piano flussi per la gestione migratoria. “La mia parte politica è responsabile di non aver mai abolito la Bossi-Fini. È stata fatta opposizione per anni, promettendo il blocco navale – una stupidaggine. Ora il tempo per l’opposizione c’è stato. Arriveremo a 5 anni di questo governo, ma dopo che cosa diremo? Che 5 anni sono stati pochi per rimediare? Non è questo il tema. Noi non abbiamo un dipartimento per i flussi migratori, sono del ministero della sicurezza. Il problema è che non abbiamo canali legali per consentire la migrazione di paesi terzi. Nella seconda repubblica tutte le sanatorie sono state compiute da governi di centro destra. Vogliamo andare avanti con le sanatorie?

Abbassiamo i toni, dobbiamo professionalizzare il tema. Col decreto flussi si alzano oltre 80mila braccia, poi ci lamentiamo perché le persone muoiono sotto il sole a due euro l’ora. O collaboriamo maggioranza e opposizione oppure la questione non ha senso”.