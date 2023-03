StrettoWeb

Nella giornata dedicata tradizionalmente alle donne ed alle loro conquiste sociali, politiche ed economiche, le studentesse e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, diretto dal Dirigente Scolastico prof. Antonio D’Alterio, si sono esibiti in un coinvolgente flash mob di musica e danza con il proposito di riflettere sulle figure femminili che hanno lasciato una traccia del loro passaggio attraverso secoli di lotte per vedere riconosciuti diritti a lungo negati e conquistati a prezzo di estenuanti sacrifici così come abilità spesso tenute nascoste o addirittura negate, in una società per lungo tempo connotata dalla predominanza della logica patriarcale e maschilista.

Un principio, quello dell’emancipazione femminile e dell’uguaglianza tra i sessi, accolto dall’istituto Renda che, da sempre sensibile a questa tematica, ne declina ogni aspetto socio-educativo attraverso la programmazione di attività didattiche interdisciplinari ed anche attraverso l’organizzazione di incontri formativi dedicati alla questione della parità di genere con la partecipazione di esperti.

E’ importante aiutare i giovani a riflettere su questo e sul fatto che ancora purtroppo in molti contesti sociali vige una netta disparità gerarchica tra uomo e donna e sui rispettivi ruoli. E’ significativo che siano stati proprio gli studenti l’elemento propulsore di questa iniziativa che li ha visti unici protagonisti.