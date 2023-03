Reggio, sport e lavoro per un sano benessere della persona: il convegno di ANSMeS

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’ANSMeS (Stelle al Merito Sportivo) e i Maestri del Lavoro (Stelle al Merito del Lavoro) con il patrocinio di Sport e Salute Calabria, hanno inteso promuovere un convegno dove si affronterà il tema dello Sport e del Lavoro quali elementi imprescindibili per un sano benessere della persona in quanto un’attività sportiva contribuisce anche al sereno svolgimento della propria attività lavorativa.

Cos’è l’ANSMeS?

L’ANSMeS è una Associazione Benemerita fondata a Bari nel 1986 per riunire nel medesimo sodalizio le Persone, le Istituzioni, le Società e gli Enti Sportivi insigniti della ‘’Stella al Merito Sportivo’’, della ”Palma al Merito Tecnico” e dei ‘’Collari d’Oro’’ conferiti dal Coni e dal CIP. Da sottolineare che dietro ogni nome insignito, dietro ogni Collare, Stella o Palma che sia, c’è una bellissima storia di Sport da raccontare ai giovani che si avvicinano alla pratica sportiva, una vita intera vissuta per diffondere con entusiasmo, passione e determinazione i valori dello Sport. La sua forza è nella straordinaria passione di tutti i protagonisti: gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, le Società. Ciascuno sa fare la sua parte con una determinazione unica al mondo superando ostacoli e difficoltà.

Cos’è la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro?

La Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro è stata costituita il 27 Marzo 1954 per riunire in un’unica Istituzione tutte le Stelle al Merito del Lavoro conferite nel tempo, prima con il Regio Decreto del 30 Dicembre 1923 n° 3031 e successivamente con la Legge 5 Febbraio 1992 n° 143. La Federazione, riconosciuta Ente Morale con DPR 14 Aprile 1956 n° 1625, dal Luglio 2022 è qualificata anche Ente del Terzo Settore. Da quando è stata istituita la Stella al Merito del Lavoro migliaia sono stati gli insigniti, Maestre e Maestri che con giusto orgoglio portano l’ambita decorazione dando lustro all’Italia intera e ricordando in modo indimenticabile il giorno della consegna.

Per essere insigniti della Stella al Merito del Lavoro bisogna aver compiuto i 50 anni di età ed aver prestato la propria attività lavorativa per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende, ma non basta perché bisogna:

essersi distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale;

essersi prodigati con invenzioni ed innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza di strumenti, macchine e metodi di lavorazione;

aver contribuito al miglioramento ed al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

In breve i Maestri del Lavoro esprimono una singolare univocità: Competenza, Innovazione, Etica, Esperienza e Mentoring. Da qui scaturisce la loro Mission: trasmettere alle giovani generazioni il patrimonio di esperienza e di sapienza acquisiti e i valori etici applicati attraverso un servizio volontario, libero e gratuito soprattutto nell’erogare competenze trasversali nelle Scuole di ogni grado.

Il Convegno che si terrà presso il prestigioso Centro Sportivo “Matteo Pellicone” in via Frangipane, 13, il cui tema è ‘’SPORT & LAVORO’’, è stato organizzato in sinergia dalle due Associazioni con l’intento di coniugare valori importanti quali cultura, crescita personale e integrazione. A introdurre e moderare i lavori sarà il Giornalista Giorgio Neri che, dopo i saluti iniziali dei Presidenti delle due Associazioni Antonino Zampaglione per l’ANSMES, Nicola Morabito per i Maestri del Lavoro e dell’Amministratore del Centro Sportivo che ospita il Convegno Dott. Antonio Laganà, toccherà ai Relatori entrare nel vivo degli argomenti che si è inteso trattare.

Della tematica “Vivere lo sport da un’altra dimensione” parlerà l’Arbitro di Calcio, facente parte della Commissione Nazionale Arbitri Serie A e B, Dott. Francesco Cosso mentre l’ Avv. Irene Pignata, Presidente Panathlon Club Reggio Calabria”, tratterà la tematica “Sport: strumento di crescita e di emancipazione personale”. Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Patania tratterà un tema molto attuale che, a seguito della pandemia, riveste un ruolo fondamentale sia nelle Aziende che tra i lavoratori: la “Cultura della Sicurezza del lavoro”, mentre il Consigliere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Dott. Beniamino Scarfone, parlerà di “Organizzazione, diritti e Doveri del Lavoro”.

Interverranno nel Convegno inoltre il Presidente Union Camere Calabria e Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Dott. Ninni Tramontana, il Console Regionale Calabria dei Maestri del Lavoro Dott. Francesco Saverio Capria, il Delegato Regionale ANSMES Calabria Dott. Mimmo Praticò, il Presidente Comitato Regionale CONI Calabria Dott. Maurizio Condipotero, il Presidente Comitato Regionale Calabria Paralimpico Dott. Antonello Scagliola, il Segretario Regionale Sport e Salute Dott. Walter Melacrino.

A conclusione del Convegno ci saranno le testimonianze delle Maestre del Lavoro Maria Caruso della DESI SHIPPING SERVICE di Gioia Tauro e Adele Scopelliti della JUMPING BASKET di Reggio Calabria che sono riuscite a coniugare in modo brillante la loro attività lavorativa con l’attività sportiva amatoriale e agonistica, raggiungendo eccellenti risultati.