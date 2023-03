Reggio, nuovo appuntamento con “I Salotti del Campanella” e col poeta Aldo Nove

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Proseguono al Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria gli appuntamenti con “I Salotti letterari del Campanella”. È questo il titolo ed il tema portante dell’iniziativa didattico-culturale-formativa promossa dal dirigente Carmen Lucisano e riservata a personale docente e studenti del prestigioso Istituto Scolastico reggino. Prossimo appuntamento in ordine di tempo è quello di oggi, venerdì 24 marzo, che in collaborazione col Circolo Culturale Rhegium Julii vede protagonista il poeta Aldo Nove. La presentazione del suo lavoro “I sonetti del giorno di quarzo” sarà occasione per un dialogo interattivo che vedrà coinvolti i docenti dell’Istituto.

“L’appuntamento di oggi pomeriggio – spiega Carmen Lucisano – per il quale ringrazio il Dott. Giuseppe Bova del Circolo Rhegium Julii che ha collaborato alla realizzazione, rappresenta un’occasione di assoluto livello. La presenza di Aldo Nove, scrittore e poeta di fama nazionale impreziosisce una programmazione che abbiamo inteso rivolgere al nostro personale docente nell’ambito della prosecuzione di un percorso di coesione, un valore già presente e radicato che costituisce un caposaldo della nostra scuola. Lo spazio esclusivo riservato ai nostri insegnanti, fa registrare un altro ed alto momento di discussione e confronto, per un salotto che assume sempre più col passare del tempo le sembianze di un luogo dove assaporare e approfondire cultura, attraverso letture, scritti, componimenti, dialoghi e confronti con autori locali e nazionali”.